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«Могут пойти на все». Белорусский депутат ждет от Польши военной провокации

Ближнее зарубежье
«Могут пойти на все». Белорусский депутат ждет от Польши военной провокации

Евросоюз проводит политику «двойных стандартов» в отношении миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Если в случае с Турцией и Средиземным морем Брюссель старался найти компромиссное решение, то на этот раз не спешит с помощью. Об этом Baltnews заявил депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Тенгиз Думбадзе.

Политик убежден, что происходящее между Минском и Варшавой может повлечь за собой военные провокации. По его словам, к давлению на Белоруссию подключен не только польский контингент.

«Меня это настораживает и пугает, потому что в данной ситуации они [польские власти — прим. ред.] могут пойти на все», — заявил собеседник портала.

«Может пойти на все». Как ЕС проявляет «двойные стандарты» по миграционному кризису
twitter.com  / Ministerstwo Obrony Narodowej

На неделе мигранты ( преимущественно выходцы из Ирака и Сирии) предприняли несколько попыток штурма границы, чтобы через территорию Польши отправиться в Германию. Думбадзе обратил внимание, что наплыв беженцев с каждым разом все увеличивается, а для возникновения «пожара» достаточно небольшой вспышки.

«Там эмоции людей восточных. Я 2–3 часа провел в этом аду, и это не передать словами, а люди находятся в таких условиях с середины августа. А ведь сейчас становится все холоднее и холоднее. Люди там находятся с семьями, слышны истерики детей, женщин. Это просто невыносимо, и в любой момент поток [мигрантов] может прийти в движение», — не сомневается он.

Депутат выразил мнение, что Польша намеренно провоцирует рост напряженности на границе, нередко применяя довольно жесткие методы для вытеснения нелегалов со своей территории. В этой связи, продолжил Думбадзе, к разрешению миграционного кризиса необходимо привлечь международные институты.

«Может пойти на все». Как ЕС проявляет «двойные стандарты» по миграционному кризису
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей / Степан Яцко / pixabay.com

«Нам надо ограничиваться уже не только Евросоюзом, но и обращаться в другие организации. В ООН мы пытаемся поднять этот вопрос. Уже пошла реакция со стороны различных международных организаций, которые сами призывают поляков одуматься и решать эти вопросы на основе международного права», — поделился политолог.

По его словам, Варшава не стремится выполнять требования международных договоров, которые сама же подписала, а ЕС, в свою очередь, применяет двойные стандарты в отношении кризиса, не желая идти на контакт с Белоруссией.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала позицию Запада, который вместо того, чтобы помогать беженцам, ведет разговоры о гибридной угрозе. По ее словам, в текущей ситуации любые обсуждения на политические темы в принципе «неуместны».

«Может пойти на все». Как ЕС проявляет «двойные стандарты» по миграционному кризису
politexpert.net  / Евгений Зайцев

«Страдают люди, страдают дети маленькие, женщины, беременные женщины. Вот им сейчас надо оказать помощь. Где то самое сообщество, которое заманивало их [беженцев], а теперь от них отворачивается? Нужна конкретная гуманитарная медицинская помощь со стороны Запада, не какая-то там высокая правовая или политическая», — указала дипломат.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тысяч мигрантов. На этом фоне Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией. В настоящее время у границы находится более 10 тыс. человек.

#польша #белоруссия #миграционный кризис