Боррель: Евросоюз не сможет решить проблемы мигрантов при помощи стены

Стена не сможет помочь в урегулировании миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

На границах ЕС в последнее время обострилась ситуация. Беженцы с Ближнего Востока пытаются прорваться в европейские страны через белорусскую территорию. Польша, Литва и Латвия уже попросили у Евросоюза финансирование строительства стены на границе с Республикой Беларусь.

«Сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью», — заявил Боррель в интервью телеканалу France24.

Как стало известно ранее, Жозеп Боррель обсудил миграционный кризис с главами МИД Литвы и Польши. Стороны осудили действия Белоруссии в ситуации с беженцами.