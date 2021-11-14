Подполковник СБУ Мулык не верит в желание России «раздробить» Украину

России невыгодно разделение Украины на несколько самостоятельных государств, считает подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык.

Как считает Мулык, сама Украина пытается «продать» свои территории, но у нее ничего не выйдет. Москве Украина нужна такой, какая она есть сейчас, в противном случае России придется отдельно вести переговоры с «двадцатью разными бегающими с копьями государствами», пояснил он. Сейчас Украина торгуется за свои территории с другими странами.

«Насильно пытаются по запчастям куда-то страну запихать и продать», — высказался Мулык о ситуации в стране после 2014 года.

Ранее украинский генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль заявил, что Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская области могут перейти к России. По его словам, в Киеве не верят в такое развитие событий, хотя на самом деле оно вполне вероятно.