Сборная России определилась с составом на матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии

Тренерский штаб сборной России по футболу определил состав национальной команды на игру с хорватской национальной командой.

Игрок московского «Спартака» Георгий Джикия назначен капитаном сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 против Хорватии. Об этом проинформировала пресс-служба национальной команды. Кроме Джикии в стартовый состав сборной России на матч в Сплите попали Сафонов, Караваев, Дивеев, Кудряшов, Баринов, Фомин, Головин, Ионов, Смолов, а также Бакаев.

После девяти туров команда Валерия Карпина с 22 очками возглавляет турнирную таблицу группы H. Хорватская национальная команда, в активе которой 20 баллов, располагается на второй строчке. Первая очная встреча соперников по группе H, состоявшаяся 1 сентября в Москве, завершилась нулевой ничьей.