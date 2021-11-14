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Акция «Географический диктант» пройдет в 120 странах мира

Общество
Акция «Географический диктант» пройдет в 120 странах мира

Участниками международной просветительской акции «Географический диктант» станут жители 120 стран мира. Об этом заявил президент Русского географического сообщества (РГО), министр обороны России Сергей Шойгу.

Акция «Географический диктант» проводится ежегодно с 2015 года. В 2021 году количество площадок для проведения диктанта заметно увеличилось, отметил Шойгу.

«Несмотря на сложные условия, мы не стоим на месте и не повторяем достижения прошлых и позапрошлых годов, а растем — в этом году на 60% количество площадок увеличилось, их теперь 8,6 тысячи в 120 странах», — уточнил он.

Отмечается, что участие в акции также примут военнослужащие и гражданский персонал Министерства обороны России. Центральной площадкой проведения диктанта в министерстве стал Национальный центр управления обороной РФ. Сам министр обороны принял участие в акции на центральной площадке, расположенной в штаб-квартире РГО.

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