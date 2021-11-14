Глава евродипломатии Боррель поддержал продолжение диалога с Россией

Необходимо продолжить коммуникацию Евросоюза с Россией, уверен глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Дипломат прокомментировал министерскую встречу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Она состоится 2 и 3 декабря в Стокгольме.

Боррель выступил за продолжение диалога с Россией, а также назвал страну глобальным союзником. Кроме того, глава евродипломатии выразил надежду на личную беседу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках совещания ОБСЕ.

Ранее Боррель встретился с главами МИД Польши и Литвы. Стороны обсудили напряженную ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Евросоюза.