В Молдавии взывают к России с просьбой привезти «Спутник V»

В разгар четвертой волны коронавируса жители Молдавии хотят вакцинироваться российским препаратом «Спутник V», однако нынешние власти отказываются возобновлять диалог с РФ по этому вопросу. Об этом в беседе с RuBaltic рассказала кандидат в мэры города Бельцы от партии «Наши» Дарья Федорова.

Федорова поделилась, что в настоящий момент в Молдавии растет число заболевших коронавирусом, однако уровень вакцинации по-прежнему слабый. Так, по данным Johns Hopkins University, в стране зафиксировано 352,7 случаев заражения COVID-19, скончались 8,4 тыс. человек. При этом полную вакцинацию прошло лишь 34,7% населения (901,6 тыс. человек).

«Но в Молдове в принципе нет российской вакцины, она была дважды, по-моему, завезена, и это все происходило в предвыборную кампанию. Тогда все были готовы к работе с Россией, широко анонсировалось, в том числе и президентом, и парламентом, что мы будем работать с Москвой», — напомнила собеседница портала.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Первую партию «Спутника V» в Кишинев доставили в апреле в качестве гуманитарной помощи. Часть партии препарата (62 тыс. доз) предназначалась для Приднестровья. В конце октября молдавские власти возобновили переговоры о закупке российского препарата. Об этом, в частности, сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко.

«Министерство здравоохранения сейчас ведет переговоры о закупке вакцины "Спутник V", так как для нас очень важно, чтобы граждане, которые выбирают определенный препарат, имели к нему доступ. Политические аспекты нас не интересуют. Надеемся как можно скорее подписать контракт о закупке», — заверила она.

Пока что в республике есть несколько вариантов китайской вакцины, а также американо-немецкая Pfizer/BioNTech и американская Johnson & Johnson. Впрочем, по признанию Федоровой, молдаване хотят вакцинироваться именно «Спутником V».

«Но люди ждут “Спутник”. Ему доверяют и верят, а в Молдову его не привозят. Потому что власть не выходит на разговор с Россией. И за счет этого, опять же, пока идет игра в геополитику, люди страдают, болеют, и смертность сильно повысилась», — посетовала кандидат в мэры Бельцы.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

По словам Федоровой, местные жители надеются на «добрую волю» России, которая не так давно помогла республике избежать «угрожающей ситуации» с газом. 30 октября «Газпром» продлил контракт с АО «Молдовагаз» на поставку российского топлива с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет «на взаимовыгодных условиях».

По сведениям ТАСС, по новому соглашению цена на газ для Молдавии может вырасти до $500-600 за 1 тыс. куб. м. из-за изменений на рынке. Однако советник вице-премьера Андрея Спыну Алина Мерлич заверила, что российское сырье обойдется Кишиневу дешевле любых других источников.

«Молдова затянула до последнего момента подписание контракта с РФ. Жители недовольны подходом нынешней власти к этому вопросу, потому что, пока мы играли в геополитические игры, для людей, простых жителей, цена на газ очень сильно выросла», — подчеркнула Федорова.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила удовлетворение условиями нового контракта с «Газпромом». По ее словам, власти считают итоговую цену на российский газ «достаточно выгодной». Сегодня республика покупает топливо по $450 за тыс. куб. м, что в два раза меньше рыночной цены, подытожила Гаврилица.