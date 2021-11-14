Вода в пластиковых бутылках может привести к попаданию опасных веществ в организм

Употребление пищи и воды, которые содержались в пластиковой посуде, может быть опасно для здоровья. Об этом предупредила врач из Великобритании, глава клиники Viavi Сабина Доннай.

Доннай призвала снизить использование пластиковых предметов. У большинства жителей западных государств наблюдается критическое содержание микрочастиц пластика в организме. Например, на попадание микропластика влияет бутилированная вода, пишет The Telegraph. Если товар находился длительное время в теплом месте, то из тары начали выделяться вредные вещества.

«Перед тем как попасть в ваш холодильник, бутылка могла храниться на жарком складе», — отметила Доннай.

Также, если бутылку с водой оставить в машине, повышается риск попадания частиц пластика в организм. Кроме того, вредные вещества накапливаются при частом употреблении чипсов или использовании контейнеров из пластика для продуктов питания.