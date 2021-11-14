Путин сравнил российских либералов с «лакеями» из цитаты Достоевского

Стремление отечественных либералов копировать зарубежные образцы не представляет собой истинный либерализм. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин.

Глава государства прокомментировал свободу мысли и выбора в эфире телеканала «Россия-1». По словам Путина, эти качества присущи стране. Однако президент напомнил слова писателя Федора Достоевского.

«Наши либералы — это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги», — процитировал автора Путин.

Президент уточнил, что такой подход не является истинным либерализмом. По мнению лидера, если либералы хотят добра своей стране, они быстро найдут общее с так называемыми почвенниками и славянофилами.

Владимир Путин ранее заявил, что без искусственного интеллекта невозможно создать эффективную систему управления в государстве. С таким утверждением президент выступил на международной конференции Artificial Intelligence Journey 2021 в пятницу, 12 ноября.