Путин исключил причастность «Аэрофлота» к транспортировке беженцев в Белоруссию

Заявления о якобы связи «Аэрофлота» и напряженной ситуации с беженцами на границе Белоруссии и ЕС являются попытками виновных снять с себя ответственность. С таким мнением выступил президент России Владимир Путин.

В последнее время ситуация на границе усугубилась, возле нее со стороны Белоруссии расположились тысячи нелегалов. Некоторые страны указали на якобы причастность «Аэрофлота» к перевозке беженцев на территорию республики. Путин исключил такую вероятность.

«Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну это на их совести. Это просто желание с больной головы на здоровую проблемы перевести», — подчеркнул президент на канале «Россия-1».

Ранее западные СМИ сообщили о возможной подготовке санкций против «Аэрофлота» из-за миграционного кризиса. Также есть вероятность наложения рестрикций на Turkish Airlines.