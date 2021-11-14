Путин заявил, что страна не может претендовать на эффективное развитие без свободы мысли

Никакая страна не может претендовать на эффективное развитие без внутреннего позитивного механизма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства дал интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-1». Президент назвал условие эффективного развития страны. Речь идет о свободе мысли.

«Ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, на конкурентоспособность, на будущее, если нет вот такого внутреннего позитивного механизма», — подчеркнул российский лидер.

Интервью главы государства прошло в рамках программы «Москва. Кремль. Путин».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее побеседовал с российским журналом «Национальная оборона». Лидер заявил, что РФ уже разорвали бы на части, если бы во главе не стоял Владимир Путин.