Премьер Янев заявил, что новое правительство задаст основные направления развития Болгарии

Новое правительство, которое сегодня изберут жители страны, задаст главные направления развития Болгарии, заявил премьер-министр Стефан Янев.

Янев проголосовал на досрочных выборах в парламент и президентских выборах. После выхода с избирательного участка он пообщался с журналистами и заявил, что Болгария нуждается в правительстве, которое будет опираться на широкое большинство в парламенте.

«Власти приняли все необходимые меры для обеспечения прозрачности голосования, возможностей для манипуляции голосованием не будет», — добавил Янев.

Также премьер Болгарии назвал спекуляциями слухи об использовании неучтенных машин для голосования, которые были обнаружены в преддверии выборов.

Ранее сообщалось, что в Болгарии открылись 13 тыс. избирательных участков. Предварительные итоги голосования будут озвучены после 21:00 по московскому времени.