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Путин призвал Запад не перекладывать на Россию ответственность за миграционный кризис

Политика
Путин призвал Запад не перекладывать на Россию ответственность за миграционный кризис

Западным странам следует решать свои внутренние проблемы, а не перекладывать ответственность за миграционный кризис на Москву, заявил президент РФ Владимир Путин.

Обвинения в адрес России по ситуации на польско-белорусской границе лежат на совести тех, кто их высказывает, подчеркнул глава государства. Он также отметил, что Москва готова к содействию в разрешении этой проблемы, если от нее что-то будет зависеть.

«Хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления», — сказал Путин.

Российский лидер также назвал причины возникновения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Руководство ЕС создало такие условия, которые вынудили беженцев к перемещению между странами, объяснил он.

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