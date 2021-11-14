Ученые из Технической школы в Канаде смогли продлить срок службы одноразовой маски

Специалисты из Технической школы Джорджа Р. Брауна в Канаде рассказали, что использованную одноразовую маску необязательно выбрасывать, ее можно продезинфицировать.

Жители большинства стран уже привыкли регулярно надевать защитную маску. Однако наиболее распространены те, у которых срок службы составляет всего несколько часов. После от средства индивидуальной защиты необходимо избавиться. По словам канадских ученых, одноразовую маску можно обновить, необходимо лишь ее нагреть.

Процедуру дезинфекции можно провести даже в домашних условиях. Для этого нужно прогреть маску до 70 градусов в течение 5 минут. Данное значение лучше не превышать, чтобы не испортить защитный слой.

Стоит отметить, что российские ученые уже разрабатывают биопрепарат, который поможет утилизировать медицинские маски без ущерба для окружающей среды.