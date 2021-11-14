Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Киеву нужны срочные меры по выходу из энергокризиса

Киеву необходимо предпринять срочные меры для выхода из энергетического кризиса. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Политик прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в стране. Украина не сталкивалась с колоссальным дефицитом за все 30 лет своей независимости. Речь идет как о газе, так и об угле. Последнего у Украины осталось всего 470 тысяч тонн. Такого количества раньше не было никогда.

Однако Киев может выбраться из энергетического кризиса даже при нынешнем положении вещей. Экс-премьер Украины озвучил три шага, которые позволят властям нормализовать ситуацию. В первую очередь, необходимо провести ревизию атомного хозяйства. Киев должен оценить возможность скорейшего ввода в эксплуатацию ремонтируемых блоков электростанций, утверждает Азаров.

«Второе — необходимо увеличить сейчас добычу угля», — сказал политик в интервью изданию «Украина.ру».

Третий шаг заключается в нормировании распределения голубого топлива. По мнению экс-премьера, без газа необходимо оставить те предприятия и службы, остановка работы которых не нанесет большого ущерба. Украина сможет пережить зиму без помощи России, если выполнит три этих шага, заключил Азаров.

Киев ранее столкнулся с нехваткой энергоресурсов. Украина может остаться без тепла на зиму, если не решит проблему.