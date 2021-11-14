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Политолог Золотарев назвал Разумкова прямым конкурентом Зеленского

Политика
Политолог Золотарев назвал Разумкова прямым конкурентом Зеленского

Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков стал для нынешнего президента Владимира Зеленского прямым конкурентом, считает политолог Андрей Золотарев.

Как отметил политический эксперт, именно Разумков может перетянуть к себе часть сторонников Зеленского, в результате поддержка главы государства будет еще ниже, чем сейчас.

«Он может потянуть на себя часть электората Зеленского. То есть, по электоральному полю, он не столько оппонент, он является конкурентом», — высказался политолог.

По мнению Золотарева, если Разумков не покажет в ближайшее время нечто большее, например, навыки политического лидера, то он не «взлетит» на политической арене. Фактически Зеленскому раскрыли глаза на истинные цели экс-главы парламента.

Ранее Разумкова уволили с поста спикера Верховной рады Украины. Депутаты проголосовали за его отставку, заявив, что его мнение идет вразрез с интересами политической силы «Слуга народа», которую он представлял. Непосредственно в Раде политик остался и заявил, что готовится к созданию межфракционного объединения «Разумная политика». Опросы показывают, что популярность Разумкова стремительно растет, тогда как Зеленский быстро теряет поддержку избирателей.

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