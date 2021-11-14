Политолог Баширов предсказал Украине «энергоштопор» из-за дефицита угля

Украина оказалась на пороге энергетического кризиса. По состоянию на утро 13 ноября, 60% мощностей государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля. По мнению политолога Марата Баширова, это говорит о том, что страна «входит в энергоштопор».

Как передает диспетчер компании «Укрэнерго», на данный момент в стране не работают рекордные 14 энергоблоков, еще шесть находятся в ремонте. Нагрузку несут всего три блока из 23 государственных ТЭС — это составляет 10% их мощности.

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По словам Баширова, многие ошибочно полагают, что проблему можно решить, закупив уголь «в другом месте». Однако после этого сырье еще необходимо довезти до страны, разгрузить в терминале, сохранить его и только потом привезти на станцию. Все это занимает много времени и требует грамотной логистики.

«Уголь углю рознь. Украинские станции проектировались под донбасские угли и по энергоотдаче, и по шлакам после сжигания (остатки вывозятся на поля шлакоотвалов). Понятно, что сейчас никто в Киеве не думает об экологии, но они точно думают о том, что загруженные АЭС (работают на уране) не могут снабжать города теплом, — написал политолог в Telegram-канале «Политджойстик».

Одновременно производить электроэнергию и горячую воду могут ТЭС, работающие на угле и газе, однако ни того, ни другого сырья на Украине не хватает, констатировал Баширов. Впрочем, киевские власти предпочитают об этом не говорить.

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«Большинство небольших поселений отапливаются котельными. А они работают на угле. И их сотни. И угля на них тоже нет. И в завершение: уголь должен быть по возможности сухим. А как этого добиться, если зима, снег, и у вас нет закрытых складов, и вы везете его не в закрытых машинах или вагонах», — задался вопросом политолог.

В начале ноября «Укрэнерго» признала, что установить баланс в энергосистеме Украины невозможно без помощи Белоруссии. В этой связи компания запросила из Минска аварийную помощь, а уже с 6 ноября начался коммерческий импорт белорусской электроэнергии.

По сообщению агентства «УНИАН», последние 2 месяца каждый второй энергоблок «Центрэнерго» не работает из-за нехватки угля.