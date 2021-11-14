Королева Великобритании откажется от участия в публичных мероприятиях из-за травмы спины

Британская королева Елизавета II пропустит грядущие публичные мероприятия в связи состоянием здоровья, передает издание Sky News.
Врачи диагностировали у королевы растяжение мышц спины и порекомендовали ей воздержаться от участия в публичных мероприятиях, сообщил Букингемский дворец. Елизавета II выразила сожаление по поводу того, что ей придется пропустить воскресную службу памяти в Кенотафе.
«Ее Величество разочарована тем, что пропустит службу», — отмечается в заявлении.
Недавно британская публика обратила внимание, что Елизавета II появилась на одном из мероприятий с тростью.