Врач Евсеев предупредил о смертельной опасности переливания крови неподходящей группы

Переливание крови, которая не подходит пациенту по группе, может привести к летальному исходу. Об этом рассказал гематолог Дмитрий Евсеев.

Врачи могут не сразу выяснить, что человек получил кровь неподходящей группы во время процедуры переливания, так как такое происходит очень редко. Об этом сообщил гематолог Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Дмитрий Евсеев.

«Могут быть очень тяжелые осложнения. Это может привести к повреждению почек, к шоку и смерти. Не так много нужно перелить, чтобы человека фактически убить», — отметил врач в разговоре с URA.RU.

Последствия могут быть обратимы. Однако это зависит от количество перелитой крови и скорости обнаружения ошибки. В России связанные с переливанием крови действия строго контролируются.