Татьяна Тарасова заявила, что сборной России по футболу незачем выходить на ЧМ-2022

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что сборной России по футболу не стоит выходить на чемпионат мира в Катаре, чтобы в дальнейшем не расстраивать болельщиков.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире телеканала «Матч ТВ» обрушилась с критикой на российский футбол. По ее мнению, сборной России не следует квалифицироваться на ЧМ-2022, потому что национальная команда рискует занять на турнире «последнее место».

«Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. А вы считаете, что есть?» — спросила Тарасова.

Матч сборных России и Хорватии пройдет на стадионе «Полюд» в Сплите 14 ноября. В прямом эфире игру, которая начнется в 17 часов по московскому времени, покажет Первый канал. Сборной России достаточно не проиграть в Сплите, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2022.