Политолог Рар указал на связь санкций ЕС против Белоруссии и миграционного кризиса

Страны Запада крайне идеологизированы, это мешает им выстраивать хорошую политику, заявил немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, неконструктивность европейских партнеров показал миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии. В свою очередь кризис спровоцирован санкциями Брюсселя против Минска, уверен он. Рар призвал ожидать новую спираль развития конфликта.

«Запад не хочет с Лукашенко разговаривать, потому что его не признали как президента, а признали Тихановскую. А Лукашенко хочет их заставить разговаривать с ним. Они не пойдут на это, они не будут с ним говорить», — цитирует политолога издание «Украина.ру».

Александр Рар считает, что именно отказ от диалога с Лукашенко обернется для Запада неприятными последствиями. По его мнению, Запад не будет принимать беженцев, в результате чего разразится гуманитарная катастрофа, а во всем обвинят Россию и Белоруссию.

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс назвала Россию «ответственной за миграционный кризис» на белорусско-польской границе. В МИД РФ ответили, что Лондон не имеет права делать таких заявлений.