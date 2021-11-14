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Около 50 беженцев незаконно проникли на территорию Польши из Белоруссии

Происшествия
Около 50 беженцев незаконно проникли на территорию Польши из Белоруссии

Десятки беженцев штурмом ворвались в Польшу через границу с Белоруссией, сообщила полиция Подляского воеводства.

Инцидент произошел на территории района Стажин. Правоохранители оперативно задержали нелегальных мигрантов, которые незаконно пересекли границу, и тех, кто им в этом помогал. Более 20 граждан Ирака, Грузии, Польши и Сирии находятся в отделе полиции.

Беженцы стали крайне агрессивно вести себя по отношению к силовикам. Так, в районе Колонии Клуковиче злоумышленники закидали камнями стражей порядка. Ситуация на польско-белорусской границе крайне обострилась еще в начале ноябре. Власти Белоруссии узнали, что к ним на границу с Польшей идут мигранты из стран Ближнего Востока и Африки. Таким образом, злоумышленники планировали попасть в ЕС. На данный момент беженцы живут в разбитом лагере и пытаются всеми способами добиться своей цели.

#польша #белоруссия #нелегальные мигранты