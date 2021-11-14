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Сенатор Ковитиди назвала политически некорректными нападки Британии на Россию

Политика
Сенатор Ковитиди назвала политически некорректными нападки Британии на Россию

Член Совфеда Ольга Ковитиди резко раскритиковала заявление МИД Великобритании о России и миграционном кризисе.

Ранее глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс обвинила Россию в происходящем с беженцами в Европе. Как отметила Ковитиди, подобные заявления являются поверхностными и далекими от подлинных причин и состояния миграционного кризиса. Всем известно, что США и их союзники стали причиной сложившейся ситуации.

«Подобные высказывания политически некорректны, противоречат российским внешнеполитическим принципам, а также Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства», — цитирует Ковитиди RT.

Ранее Трасс потребовала от России оказать давление на власти Белоруссии, чтобы прекратить миграционный кризис. Также она назвала его «тщательно спланированным».

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