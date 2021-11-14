Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили инструментализацию людей на границах Евросоюза

Дальнейшие шаги по ситуации на польско-белорусской границе будут обсуждаться на совете министров иностранных дел Литвы и Польши, рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам дипломата, он провел переговоры с польским министром иностранных дел Збигневым Рау и главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. Стороны обсудили ситуацию с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Соответствующим заявлением Боррель поделился в своем Twitter-аккаунте.

«Сегодня вечером поговорил со Збигневым Рау и Габриэлюсом Ландсбергисом о неприемлемой инструментализации людей режимом Лукашенко на границах ЕС», — подчеркнул он.

Ранее многочисленная группа мигрантов направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями остановились около двух тысяч беженцев, включая значительное количество женщин и детей. Уточняется, что они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, а также не считают прибывающих из Белоруссии беженцами. Однако мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.