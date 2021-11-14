Более половины опрошенных россиян принимают участие в благотворительной деятельности

Россияне активно участвуют в благотворительной деятельности. Такие результаты показал соответствующий опрос, который провели аналитики банка «Открытие».

Среди жителей России в благотворительности участвуют 65% опрошенных. Регулярно нуждающимся помогают 22% респондентов. Каждый месяц участникам акций становятся 13% граждан. Основным направлением благотворительности в России является оказание помощи больным детям (53%).

Помощь взрослым с тяжелыми заболеваниями составляет 28%, деятельность по улучшению экологии — 20%. Также популярной является помощь ветеранам Великой Отечественной войны, которой занимаются 28% респондентов. Опрос провели в октября 2021 года. Участниками стали 1000 жителей России от 18 до 65 лет. Все респонденты проживают в городах с населением более 100 тыс. человек.