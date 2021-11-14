Кейт Миддлтон и принц Уильям могут нанести визит герцогам Сассекским в США

Визит Кейт Миддлтон и принца Уильяма в США запланирован на 2022 год. В списке остановок присутствует Калифорния, куда недавно, отказавшись от королевских прав и обязанностей, переехали принц Гарри и его жена Меган Маркл.

Меган Маркл не виделась с родственниками супруга с марта 2020 года, когда пара сообщила, что будет жить за океаном. Именно с тех пор звезда сериала «Форс-мажоры» не встречалась с членами королевской семьи. Несмотря на то, что принц Гарри уже несколько раз приезжал на родину — на похороны дедушки принца Филиппа, а также на торжественное открытие памятника его матери принцессы Дианы — Маркл не сопровождала его по причине второй беременности и рождения дочери.

Такие решения Меган Маркл вызвали общественный резонанс. Те, кто следят за королевской жизнью, помнят, что будучи беременной сыном Арчи, бывшая актриса спокойно летала в Америку, причем ради всего лишь вечеринки в честь своего тогда еще не родившегося первенца.

Несмотря на это, долгожданная встреча братьев и их супруг в скором времени, возможно, состоится. Уже было объявлено, что принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетят в США с официальным визитом. В планы пары входит посещение Калифорнии, где живут принц Гарри, Меган Маркл и их двое детей. Супруге младшего принца не удастся избежать встречи, поскольку не пригласить родственников к себе домой будет излишне оскорбительным, пишет Heat World.

Заинтригованные фанаты гадают, чего можно ожидать от этой встречи. Большинство склоняется к тому, что Маркл с принцем Гарри попытаются хоть немного наладить отношения с герцогами Кембриджскими. Ссора не идет на пользу ни одной из сторон. Однако, возможно, двум супружеским парам так и не удастся преодолеть разногласия.