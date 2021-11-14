Захарова заявила об отсутствии у Британии права обвинять Россию в миграционном кризисе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения Великобритании в ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.

Ранее глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что план России в ситуации с кризисом якобы был «тщательно разработанным». Захарова не согласилась с высказыванием Трасс.

«Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несет четкую историческую ответственность за все, что с этого момента происходит в регионе», — написала Захарова в Telegram-канале.

В пример она привела гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, а также нескончаемые потоки беженцев, появление террористов и гуманитарные катастрофы. По мнению спикера российского ведомства, пока Лондон не ответит за свои преступления, у Британии нет никакого права кого бы то ни было обвинять.

Ранее Элизабет Трасс потребовала от России провести переговоры с Белоруссией, чтобы Минск начал диалог с Брюсселем. Также она заявила, что Москва якобы несет «четкую ответственность» за ситуацию на польско-белорусской границе.