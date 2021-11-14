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Депутат Рады Гончаренко публично пригрозил Поклонской заключением под стражу

Политика
Депутат Рады Гончаренко публично пригрозил Поклонской заключением под стражу

Украинская сторона должна предпринять необходимые меры для ареста российского посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской. С таким публичным заявлением выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

В своем видеообращении украинский политик на русском языке выступил с угрозами в адрес российского дипломата. По словам Гончаренко, к Поклонской якобы приедут «гости» из Украины, чтобы заключить ее под стражу.

«Тебе, Наташа, самое место в Лукьяновском СИЗО (в Киеве. — Прим. ред.)», — сказал депутат.

Во время своего выступления Алексей Гончаренко также не постеснялся назвать бывшего прокурора Крыма «предательницей».

Как стало известно ранее, адвокат Поклонской жестко ответил Украине на угрозы о ее высылке из Кабо-Верде. По его словам, все заявления Киева по этому вопросу являются фантазией.

#украина #поклонская #гончаренко