Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс продемонстрировала свою некомпетентность, когда возложила на РФ ответственность за миграционный кризис. Об этом высказались читатели британского таблоида Daily Express.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства выдвинула России претензии за миграционный кризис на белорусско-польской границе. По мнению британцев, Лондону следует переключиться на собственные проблемы. Читатели таблоида пожаловались на усталость от антироссийского курса властей и выразили свое негодование.

«Эта вечная кампания нашего правительства против России меня жутко утомила. Сядьте с ними и поговорите», — констатировал один из пользователей Сети.

Читатель призвал прекратить поток «детских угроз и обвинений». Британец уверен, что внешнюю политику так не ведут.

«Займитесь контролем наших границ, леди, прежде чем критиковать других!» — предложил другой читатель.

Третий удивился, что у главы МИД хватает смелости указывать России, когда в собственной стране не могут справиться с кризисом. Комментатор упрекнул власти за невозможность получить медицинскую помощь и сокращение доходов в пользу мигрантов.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась в начале недели. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что Москва не имеет отношения к миграционному кризису.