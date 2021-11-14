Спасают репутацию. Косачев объяснил, почему Лондон обвинил РФ в миграционном кризисе

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал «необоснованными» обвинения Великобритании в причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Так он прокомментировал заявление главы британского МИД Лизы Трасс, которая призвала Москву «оказать давление» на власти Белоруссии, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

«Разумеется, обвинения необоснованные. Это из разряда оценочных суждений, но оценочных суждений, которые имеют очевидную политическую подоплеку. Но ничего общего с действительностью эти заявления не имеют, и только так к ним нужно относиться. А пытаться в этой ситуации как-то оправдываться я не считаю перспективным», — заявил Косачев в беседе с «Политикой Сегодня».

Ранее британский министр заявила, что Россия несет «четкую ответственность» за происходящее на границе между Польшей и Белоруссией. По ее словам, миграционный кризис «тщательно разработан», чтобы отвлечь всеобщее внимание от «множества отвратительных деяний и нарушений прав человека» со стороны Минска.

Global Look Press / Patrick Pleul/dpa

«Они [Россия — прим. ред.] должны оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог. <...> Мы стоим бок о бок не только с Польшей, которая несет на себе всю тяжесть этого позорного искусственного миграционного кризиса, но и с другими странами Вышеградской четверки — Венгрией, Словакией и Чешской Республикой — и с нашими друзьями в странах Балтии и Украине», — отметила Трасс изданию The Sunday Telegraph.

По мнению Косачева, таким образом британские власти пытаются одновременно решить сразу две задачи. С одной стороны, они пытаются отвести от себя любые обсуждения причин этого кризиса, с другой — в очередной раз списать на Россию «все проблемы современного мира»: и текущий миграционный кризис, и состояние дел в Белоруссии, и все то, с чем Запад сталкивается в своем развитии.

«А уж кто бы должен был помалкивать по этому поводу, так это Великобритания, которая еще в 2003 году во времена [бывшего премьер-министра Тони] Блэра поддержала Джорджа Буша в отношении Ирака. И в дальнейшем она безоговорочно поддерживала все операции Запада на Ближнем Востоке, которые ни к чему кроме хаоса в этих странах так и не привели. Они только спровоцировали потоки беженцев за пределы этого региона», — рассуждает Косачев.

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В этой связи, продолжил собеседник издания, ничего неожиданного в заявлении главы МИД Великобритании нет. Правительство страны попросту продолжает многолетнюю политику по дискредитации России для ее сдерживания и «отваживания от нее потенциальных союзников».

«Это не тактика, это стратегия. Она лишь подтверждает, что Запад исчерпал ресурсы своего собственного развития и конкурентоспособности на высоком уровне. Единственное, чем ему приходится сейчас заниматься, это понижать искусственным образом возможности своих конкурентов, включая Россию, и всемирно их дискредитировать, потому что репутация — один из важнейших элементов позиционирования стран сегодня», — заключил вице-спикер Совета Федерации.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши обострилась в начале прошедшей недели: несколько тысяч человек ( в основном выходцы из Ирака и Сирии) разбили лагерь вблизи погранпунктов. Группы беженцев предприняли несколько попыток штурма ограждения, чтобы попасть на территорию Польши, а затем отправиться в Германию.

Global Look Press / Patrick Pleul

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Москва «причастна» к миграционному кризису. Позднее Bloomberg сообщил, что российский «Аэрофлот» рискует попасть в список санкций Евросоюза, однако в авиакомпании заявили, что не выполняют регулярных и чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, а также из Стамбула в Минск.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что группы по переправке беженцев действуют давно и «ключевое звено» организации находится в странах ЕС.

«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем. Там вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить», — указал Путин.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения в адрес Москвы пустословием Европы и призвал игнорировать любые резкие заявления, продиктованные не чем иным, как «русофобскими инстинктами».