Российское руководство ожидает ситуации, когда Украина не сможет обойтись без помощи Москвы. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Эксперт дал интервью изданию «Украина.ру», в котором раскрыл правду о намерениях Москвы в отношении Киева. По его словам, проблема заключается не в том, что РФ не может в течение нескольких месяцев за счет экономической блокады поставить страну «на колени». Это не входит в планы Москвы, подчеркнул Зубец.

Президент РФ Владимир Путин и другое руководство страны ждет, пока на Украине сложится ситуация, которую невозможно будет решить без российской стороны, объяснил экономист. Эксперт убежден, что тогда страны достигнут нового компромисса.

«Поэтому чего суетиться? Нужно дождаться катастрофы на Украине и вместе с Европой и США договариваться о новом формате существовании Украины без Зеленского и неонацистов у власти», — предложил Зубец.

В этом заключается стратегия поведения Москвы в отношении Киева, констатировал эксперт. Такой план не предполагает мер, связанных с экономической блокадой, заключил директор Института.

Экс-премьер Украины Николай Азаров ранее прокомментировал возможность войны с РФ. Политик уверен, что экономическая блокада привела бы к падению киевского режима за несколько дней.