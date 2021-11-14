Кадыров назвал «кучкой провокаторов» ингушей, поднявших вопрос границ с Чечней

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал авторов видео о ремонтных работах на границе с Ингушетией.

Ранее в Facebook появилось видео с тяжелой техникой в приграничном с Чечней сельском поселении Даттых Сунженского района Ингушетии. Автор ролика обвинил Чечню в «очередной провокации». В ответ председатель парламента республики Магомед Даудов заявил, что работы на берегу реки никак не могли повлиять на линию границы.

На ситуацию также отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, подобными вещами занимаются «кучка провокаторов».

«Призвал братский народ остановить кучку провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту. Тем более, что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Кадыров призвал главреда RT Маргариту Симоньян остановить критику в адрес кавказцев после массовой драки в Подмосковье. Он посоветовал авторитетным СМИ проверять информацию перед освещением событий.