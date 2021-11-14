Baijiahao: ВМФ РФ не оставит шансов японскому авианосцу Izumo в битве за Курилы

Встреча с кораблями Военно-морского флота РФ превратится в настоящий кошмар для главного японского эскадренного миноносца Izumo, считают обозреватели китайского издания Baijiahao.

Япония продолжает претендовать на Курильские острова, принадлежащие России. Аналитики не исключают, что эти притязания однажды могут обернуться столкновением ВМФ РФ с Военно-морскими силами Японии, пишет «ПолитРоссия».

Вероятнее всего, Токио сделает ставку на свой главный миноносец-вертолетоносец Izumo, который сейчас модернизируют в легкий авианосец. Япония хочет разместить на нем американские истребители F-35B. Однако несмотря на усовершенствование, в случае битвы с ВМФ РФ у японского авианосца не останется шансов на выживание, полагают авторы.

«Даже если Izumo сумеет каким-то чудом избежать ответной атаки надводных кораблей ВМФ России, то от российских подлодок ему едва ли удастся уйти», — говорится в публикации.

Российский флот может нанести непоправимый ущерб Izumo прямым попаданием лишь одной или двух торпед, отметили в Baijiahao. Лучший японский корабль пойдет на дно еще на подходе к Курилам, резюмировали в КНР.