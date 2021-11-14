Глава МИД Британии Трасс призвала Россию «надавить» на Белоруссию в ситуации с беженцами

Москва якобы тщательно «спланировала» ситуацию с беженцами на границе Польши и Белоруссии. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

Министр иностранных дел призвала российскую сторону повлиять на официальный Минск для разрешения миграционного кризиса в серой зоне. По ее мнению, Москва «спланировала» эту ситуацию, чтобы якобы отвлечь внимание от «нарушений» прав человека.

«Россия несет здесь четкую ответственность. Они должны оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог», — сказала Трасс.

Политолог Наталья Макеева ранее отметила, что Европейский союз сам виноват в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии. По мнению эксперта, основной причиной послужило «цивилизационное высокомерие европейцев».