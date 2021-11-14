Эндокринолог Густова предупредила об опасности COVID-19 при сахарном диабете

Диабет, как и любая другая хроническая болезнь, усложняет течение коронавирусной инфекции, предупредила президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова.

Обычно в группе риска диабета второго типа находятся взрослые люди и те, кто страдает от ожирения. По словам специалиста, смертность у страдающих от диабета выше, чем у других людей. Именно поэтому Густова настоятельно порекомендовала диабетикам привиться от COVID-19.

Как правило, у пациентов с компенсированным диабетом нет серьезных побочных явлений после вакцинации. Но в любом случае придется следить за уровнем сахара в крови.

«Декомпенсированный сахарный диабет приводит к развитию инсульта и инфаркта», — добавила медик в беседе с телеканалом «360».

Отмечается, что диабет первого и второго типов значительно омолодился. Медиков беспокоит, что его начали находить даже у младенцев, резюмировала Густова.