Депутат Кучеренко усомнился в адекватности Зеленского после его угроз олигархам

Украинский депутат Алексей Кучеренко обратился к президенту Владимиру Зеленскому после его речи об олигархах.

Ранее Зеленский призвал олигархов не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и пригрозил им «адским периодом» в случае несоблюдения требований. Он отметил, что все заявления о нехватке угля и газа на Украине якобы искусственно «разгоняются». Как считает депутат партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко, президент неадекватно воспринимает происходящее в стране.

«Просто жуть, аж страшно стало, вы понимаете. Если честно, простите, я не хотел бы сейчас как-то принижать, ибо это все-таки президент Украины», — высказался нардеп.

По словам Кучеренко, Зеленскому стоит выгнать своих советников, которые писали эту речь для видеообращения.

Ранее украинская компания «Центрэнерго» сообщила, что в стране простаивает 90% мощностей государственных теплоэлектростанций (ТЭС). На данный момент не работает 14 энергоблоков, еще шесть находится на разных стадиях технического ремонта.