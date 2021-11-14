Правительство разыграет 100 тысяч рублей среди привитых от COVID-19 россиян

Граждане Российской Федерации, которые получили прививку от коронавирусной инфекции, смогут выиграть денежный приз. Соответствующее распоряжение кабмина вступило в силу 14 ноября.

Материальное поощрение смогут выиграть около тысячи граждан. Стать участником акции может любой вакцинировавшийся россиянин. При этом существует одно условие — прививку нужно было сделать до начала розыгрыша.

Деньги разыгрываются на основании информации из Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победители будут определены случайным образом при помощи компьютера. Подробные условия конкурса можно узнать в личном кабинете на сайте "Госуслуги". Средства будут выплачиваться на протяжении полугода.