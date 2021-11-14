Союзники Великобритании «по всей Европе» должны противостоять «строительству» российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление сделала глава британского МИД Лиз Трасс в статье для газеты Sunday Telegraph.

Главу внешнеполитического ведомства Великобритании даже не смутило, что постройка «СП-2» завершилась еще в сентябре этого года. Однако Трасс уверена, что трубопровод может якобы «подорвать европейскую безопасность».

«Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода "Северный поток — 2"», — утверждает Лиз Трасс.

Кремль уже не раз призывал своих политических коллег перестать говорить о «Северном потоке — 2» в контексте любой политизации. Проект является полностью коммерческим, а его функционирование находится в интересах не только России, но и Евросоюза.