Kyodo: экс-принцесса Японии Мако вышла замуж за простолюдина и эмигрировала в США

Бывшая японская принцесса Мако, которая в октябре стала женой простого мужчины и потеряла статус носителя монаршей фамилии, вместе с мужем Кэй Комуро улетела США. Такую информацию привело агентство Kyodo.

Лайнер с экс-принцессой и ее супругом на борту отправился в Соединенные Штаты в воскресенье. В воздух самолет поднялся из международного аэропорта Ханэда в Токио.

Новобрачные хотят навсегда переехать в Нью-Йорк, где работает Комуро. Мако планирует найти в США подходящее для себя место работы. Японские СМИ считают, что одно из наиболее благоприятных мест для работы бывшей принцессы – Американский музей естественной истории.

Свадьба Мако и Комуро сперва должна была состояться в ноябре 2018 года, однако процесс бракосочетания пришлось отложить. Причиной тому стали заявления о финансовых спорах матери мужа экс-принцессы с ее бывшим другом, который требовал вернуть ему 4 млн иен (около 35 тыс. долларов). Денежные средства были взяты в том числе для оплаты учебы Комуро.