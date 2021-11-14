Time: Байден создал непростые условия для своего потенциального преемника

Президент США Джо Байден дает своему вице-президенту Камале Харрис такие поручения, выполнение которых может навредить ее репутации. Об этом сообщило издание Time.

Джо Байден всегда мечтал о серьезной политической карьере. Принять участие в избирательной гонке в 2016 году ему не дала смерть сына Бо Байдена.

Нынешний президент США с начала 2017 года преподавал в Пенсильванском университете, написал книгу. Он уже был готов уйти в отставку после двух сроков в Белом доме, однако в 2020 году стал консенсусным кандидатом от Демократической партии. По иронии судьбы именно Байден оказался подходящим на тот момент претендентом на пост президента.

Выиграв выборы, новый хозяин Белого дома сделал необычный выбор вице-президента. На этот пост он назначил женщину с темным цветом кожи Камалу Харрис. Она стала большим подарком для кампании Байдена. Многие до сих пор считают, что в будущем Харрис станет главой США.

Джо Байден же поручил ей разобраться с миграционным кризисом на юге страны. Перед вице-президентом поставили практически невыполнимую задачу. К тому же в США становится все больше избирателей-латиноамериканцев, которые могут помешать ее карьере. Камале Харрис предстоит показать себя с лучшей стороны, чтобы занять поул-позицию к тому времени, когда Байден решит выйти из игры.