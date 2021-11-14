Депутат Госдумы Соболев выступил за усиление средств авиации в России

Российская Федерация должна усилить военно-воздушные силы страны из-за обострения ситуации вблизи границ. Таким мнением поделился депутат Государственной думы генерал-лейтенант, член оборонного комитета Виктор Соболев.

Об этом парламентарий высказался в свете новости о возможном размещении американского гиперзвукового оружия на территории Германии. Генерал-лейтенант считает, что РФ не должна была говорить о наличии таких видов вооружения на весь мир, передает Федеральное агентство новостей.

«Мы же все время говорили, что у нас есть аналогичные ракеты, мы впереди планеты всей. Зачем это было делать – вообще не понятно. Вот, они в ответ то же самое делают», — отметил генерал-лейтенант.

Из-за того, что главной целью американских ракет являются российские ядерные установки, Соболев выступил за усиление средств ВВС страны. По его мнению, авиация России сможет быстрее отреагировать на угрозу, чем ВКС.