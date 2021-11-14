Экс-депутат Рады Журавко обвинил Тимошенко в исчезновении городов на Украине

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко причастна к угрожающей депопуляции на Украине. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Он прокомментировал недавнее заявление Тимошенко о сокращении численности населения страны и ежегодном исчезновении пяти-шести средних городов. Журавко отметил, что реальная статистика существенно превышает названные цифры, передает Федеральное агентство новостей.

«Вымирает не пять-шесть городов каждый год, а семь-восемь. Тут полный комплекс проблем, который связан с данным положением Украины. Тимошенко сама же и виновата, что страна к этому пришла. Так как она есть пособник Порошенко и Зеленского. Если бы она сказала, что тоже в этом виновата, я бы согласился», — отметил специалист.

Украинские власти замалчивают реальное положение дел в стране и обманывают свой народ, «навязывая им войну и трагедию». Журавко объяснил это пандемией COVID-19, бедностью, преступностью, суицидом и психозом среди украинцев.