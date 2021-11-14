Алексей Пушков обрушился с критикой на британского генерала Ника Картера за слова о России

Россия испытывает сложности в отношениях с Европой и США из-за агрессивного поведения Запада у ее границ. Такое мнение выразил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Парламентарий ответил на слова начальника генштаба Великобритании Ника Картера. Последний заявлял, что между РФ и Западом наблюдается «небывалая напряженность» во взаимоотношениях.

Ситуация, по словам Картера, накалена сильнее, чем во время холодной войны и любая «случайность» может спровоцировать глобальный конфликт. «Случайностью» он назвал сложную ситуацию на границе Польши и Белоруссии, где усугубился миграционный кризис.

«Неужели? Четыре тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к России — в Черном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике?», — заявил Пушков.

Парламентарий указал, что обстановка накалилась уже давно и мигранты в этой ситуации ни при чем. Противостояние между Москвой и Западом уже превратилось в «ледяную войну».