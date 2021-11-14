Польские силовики вывели группу беженцев от забора на белорусской границе

Поляки в ночное время увели группу из 60 нелегальных мигрантов, которые на протяжении субботы находились в Польше у заграждения на границе с Белоруссией.

Речь идет о беженцах, которые целый день провели между двух заборов из колючей проволоки. Об этом передает «СБ.Беларусь сегодня», публикуя соответствующие фотографии. На снимках запечатлены люди в форме и местность между двумя линиями заграждения. Самих мигрантов на этих кадрах нет.

Журналисты уточнили, что группа беженцев с вечера 12 ноября находилась на польской территории. Мигранты перешли белорусско-польскую границу, но не смогли продвинуться дальше из-за силовиков.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась несколько дней назад. Сотни беженцев из стран Ближнего Востока и Африки решили пробраться в Европу. Действиям мигрантов препятствуют польские силовики.