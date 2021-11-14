Экономист Григорьева назвала способ получения максимальной пенсии в России

Россияне могут рассчитывать на максимальную пенсию в случае предоставления в ПФР всех необходимых документов. Об этом рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Пенсионерам необходимо иметь на руках оригинал трудовой книжки, договоры о найме на работу и назначении на должность, ведомости выплаты зарплаты, справки о деятельности организаций, военный билет и документы, подтверждающие особые условия труда. Если гражданин не предоставляет выше перечисленные материалы, то ПФР назначает пенсию на основании имеющихся в фонде данных, передает «Прайм».

«Так, на лицевых счетах ПФР cодержится информация о стаже и размере заработка, как по основному месту работы гражданина, так и по местам совмещения и другим разовым заработкам, если они были официально оформлены», — пояснила экономист.

Чаще всего пенсия начисляется после достижения гражданами определенного возраста. Размер таких выплат составляет 22% от заработной платы гражданина.