Минный тральщик «Анатолий Шлемов» спустят на воду 26 ноября

Противоминный корабль 3-го ранга проекта 12700 «Анатолий Шлемов» сойдет со стапелей верфи в Санкт-Петербурге 26 ноября текущего года. Об этом сообщили в Минобороны России.

Судно было спроектировано учеными Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» по заказу российского флота. Тральщик является представителем нового поколения боевых машин.

«Планируется, что 26 ноября в Санкт-Петербурге на Средне-Невском Судостроительном заводе на воду будет спущен очередной серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 "Анатолий Шлемов"», — сообщили в МО.

После спуска на воду корабль противоминной обороны заступит на боевое дежурство в составе Тихоокеанского флота РФ. Корабелам осталось монтировать башенно-мачтовое устройство, антенное оборудование и общекорабельные системы.