Депутат Рады Ясько: из-за ухудшения состояния Саакашвили должны увезти в реанимацию

Состояние заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили резко ухудшилось. К тюрьме подъехал реанимобиль, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

Вечером 13 ноября Михаил Саакашвили почувствовал себя хуже. Заключенный не смог подняться с кровати. К тюрьме подъехала бригада медиков. По словам гражданской жены политика, в учреждении нет соответствующего медицинского оборудования.

«Буквально только что состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию», — написала Ясько.

Врач политика Николоз Кипшидзе находится в здании тюрьмы, но пока никакой информации от него не поступало. Ранее Михаил Саакашвили решил прервать голодовку. Заключенный учел призывы Европейского суда по правам человека. После улучшения здоровья экс-президента Грузии могут вернуть в Руставскую тюрьму.