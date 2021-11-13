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Польский солдат погиб после случайного выстрела из оружия на белорусской границе

Происшествия
Польский солдат погиб после случайного выстрела из оружия на белорусской границе

Солдат из Польши погиб на границе с Белоруссией 13 ноября. Причиной стал случайный выстрел из оружия, говорится в заявлении пресс-секретаря службы безопасности страны.

Летом на границе Польши и Белоруссии вырос поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из Африки и Ближнего Востока. Варшава сосредоточила у границ территории 15 тысяч солдат. Согласно информации польских военных, в происшествии «не участвовали третьи лица».

«13 ноября в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого настуила смерть солдата 17-1 Великопольской механизированной бригады», — отмечается в сообщении.

Страны Запада возлагают ответственность за происходящее на польско-белорусской границе на Минск. Белоруссия все обвинения не признает. По словам президента Александра Лукашенко, на сдерживание людей нет «ни денег, ни сил».

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