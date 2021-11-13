Вучич: Путин возвысил Россию на политической арене

Сербский лидер Александр Вучич с восхищением отозвался о своем российском коллеге Владимире Путине. По его словам, при нынешнем президенте РФ встала на первые строчки как на политической арене, так и в военном секторе.

По словам Вучича, он многому учится после общения с российским коллегой. Президент Сербии обратил внимание, что уже неоднократно проводил личные встречи и переговоры с Владимиром Путиным. Каждый раз это были важные и значимые события для Белграда, отметил Вучич.

«Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального», — отметил глава Сербии.

Александр Вучич также назвал Владимира Путина «силой России». По его словам, именно нынешний президент возвысил Российскую Федерацию.

Вучич намерен провести личные переговоры с Путиным 25 ноября. Лидеры двух стран обсудят продление сниженной цены на голубое топливо.