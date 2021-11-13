Американский подполковник Дэвис предупредил США о последствиях войны с Россией

США продолжают снабжать Украину оружием вместо того, чтобы удержать ее от конфликта с Россией. Такое мнение высказали журналисты американского издания 19FortyFive.

Запад должен изменить свою стратегию в отношении Киева, поскольку военный конфликт с Москвой не отвечает его интересам. Именно от США и Европы зависит, начнется ли война между Россией и НАТО, считает подполковник американской армии в отставке Дэниэл Дэвис.

«Если США и ЕС будут опираться в своей политике на рациональные аргументы, конфликта удастся избежать. Если же при принятии решений Запад предпочтет руководствоваться эмоциями и высокомерием, война вполне возможна», — передает «ПолитРоссия».

Украина на протяжении нескольких лет стремится к вступлению в НАТО, однако против этой идеи выступает Россия. Беспокойство Москвы по этому поводу обусловлено вопросом безопасности российской границы. В этой ситуации, как считает Дэвис, многое зависит от действий США.

«Принимая решение о том, как далеко США могут зайти в оказании поддержки Украине, необходимо исходить из интересов Америки», — говорится в статье.

Ненужная война с Москвой приведет к негативным последствиям для всех участников возможного конфликта. Если США и Европа хотят предотвратить катастрофу, то им придется учитывать мнение России, заключил американский военный.